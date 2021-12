Calcio: Klopp, 'contro Inter vera sfida Champions, non vedo l'ora di tornare a San Siro'

Liverpool, 13 dic. – (Adnkronos) – "Ho dovuto aspettare 54 anni per giocare a San Siro per la prima volta… e ora succederà due volte in 3 mesi, per me è una bella notizia. Tutto bene. Certamente è un sorteggio duro, sono primi in Italia, sono un'ottima squadra e in un ottimo momento.

Vedremo come andranno le cose da qui a febbraio quando ci affronteremo". L'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp commenta così il sorteggio degli ottavi di Champions League che opporrà i Reds all'Inter.

"Ovviamente giocatori come Sanchez o Dzeko li conosciamo bene e Lautaro Martinez è uno degli attaccanti più forti del mondo -aggiunge il tecnico tedesco al sito ufficiale dei Reds-. Questa è la strada del Liverpool, non è mai semplice, ma sempre possibile.

E' una vera sfida di Champions League, quindi tutto bene e non vedo l'ora".

Rifare il sorteggio è stata la decisione corretta? "Assolutamente sì. Guardandolo live avevo già pensato che non sarebbe stato possibile. Giusto averlo rifatto", conclude Klopp.