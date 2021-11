Calcio: Klopp elogia Rangnick, 'suo arrivo al ManUtd non è buona notizia per le altre squadre'

Liverpool, 26 nov. (Adnkronos) – Il Manchester United sarà molto più forte con l'arrivo dell'allenatore tedesco Ralf Rangnick, secondo quanto sottolineato dall'allenatore del Liverpool Jürgen Klopp. "Dobbiamo essere preparati affinché lo United sia di nuovo molto ben organizzato in campo. Ovviamente, questa non è una buona notizia per le altre squadre", ha detto Klopp, dopo che vari media hanno annunciato l'interesse del Manchester United per il suo collega e connazionale.

"Purtroppo un buon allenatore sta arrivando in Inghilterra", ha detto il tecnico del Liverpool. "È chiaro che Ralf è un allenatore di grande esperienza. Ha trasformato due club che sono venuti dal nulla, Hoffenheim e Lipsia, in una vera minaccia e potenza in Germania", ha detto.

Il Liverpool è considerato un rivale del Manchester United, che ha recentemente licenziato il suo allenatore, Ole Solksjaer. Come annunciato giovedì da "The Atlantic" e dalla rivista specializzata "Kicker", il Manchester United vuole assumere Rangnick come allenatore ad interim fino alla prossima estate europea.

Rangnick è attualmente il direttore sportivo della Lokomotiv Mosca.