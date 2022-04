Calcio: Klopp, 'questo il mio miglior Liverpool di sempre, ora testa solo al Benfica'

Liverpool, 12 apr. – (Adnkronos) – “La semifinale di Fa Cup di nuovo contro il City non influenzerà la formazione per la gara contro il Benfica, ma lo fa la gara dello scorso weekend sempre contro di loro. Per quanto mi risulta non ci sono infortunati, ma dobbiamo valutare la condizione di ogni singolo calciatore.

Domani sarà una gara importantissima e proveremo fino alla fine ad arrivare in semifinale. Per questo non riesco a pensare ad altro che alla gara di domani e non al City. L’unico obiettivo è arrivare alla fine del nostro percorso. City, United, Everton e gli altri impegni non contano. Anche il Newcastle alle 12.30 Non ce ne potrebbe fregare di meno”. Così l'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica dove i Reds partono dalla vittoria per 3-1 conquistata in Portogallo.

Sull’evoluzione del risultato ai fini della qualificazione, poi, Klopp ha spiegato: “Siamo 3-1 all’intervallo, che equivale ad un 2-0. Penso sia una buona base di partenza, ma se loro segnano un gol cambia tutto. Proprio come con l’Inter. Abbiamo provato questa sensazione dopo il loro gol e non voglio riprovarlo”. Il manager tedesco affronta anche il confronto fra il Liverpool di oggi e quello delle sue precedenti stagioni: “Da quando sono qui ho sempre avuto una grande squadra a disposizione, ma ora lo è ancora di più perché non abbiamo infortunati.

Credo che quello attuale sia il Liverpool più forte che abbia mai avuto”.