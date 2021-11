Liverpool, 30 nov. – (Adnkronos) – "Puoi darlo a Messi per la carriera che ha avuto, ma se non lo dai a Lewandowski quest'anno allora quando?". Così l'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp commenta l'assegnazione del pallone d'oro a Lionel Messi, preferito a Robert Lewandowski.

"Per quanto riguarda Mo Salah avrebbe dovuto essere più in alto", aggiunge Klopp, in conferenza stampa alla vigilia del derby con l'Everton, in merito al settimo posto del suo attaccante.