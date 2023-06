Calcio: Kluivert, 'dopo la Roma volevo Barça o Real, non è successo'

Roma, 14 giu. (Adnkronos) – "Avevo diciannove anni quando ho lasciato l'Olanda e ho pensato: resto a Roma due anni e poi vado in Spagna. Il mio obiettivo era andare al Barça o al Real, non è successo". Lo afferma Justin Kluivert, giocatore della Roma che ha trascorso l'ultima stagione in prestito al Valencia a Ziggo Sport. "All'epoca avrei preferito restare all'Ajax. Improvvisamente divenne tutto molto professionale: avevo un agente ed ero circondato da persone che parlavano solo di soldi. Ho visto la Roma come una tappa intermedia, ma da quando sono andato via ho scoperto l'altra faccia del calcio". Il giocatore olandese, tornato dal prestito, non resterà nella capitale: secondo i rumors, sul giocatore c'è forte l'interesse del Bournemouth, squadra che milita in Premier League.