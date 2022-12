Calcio: Kvaratskhelia, 'solo al 'Maradona' mi sono sentito un professionista'

Napoli, 19 dic. - (Adnkronos) - "La prima cosa che voglio dire è che quando sono arrivato a Napoli ho visto che la popolazione napoletana vive per il calcio, ama tantissimo il calcio. La prima volta che ho giocato al 'Maradona' mi sono sentito veramente un calciatore profession...

Napoli, 19 dic.

– (Adnkronos) – "La prima cosa che voglio dire è che quando sono arrivato a Napoli ho visto che la popolazione napoletana vive per il calcio, ama tantissimo il calcio. La prima volta che ho giocato al 'Maradona' mi sono sentito veramente un calciatore professionista. Pertanto ringrazio tanto Napoli e i napoletani". Lo dice l'attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, ospite d'onore alla Apple Academy di San Giovanni a Teduccio. "E' importante che si lavori ad alto livello, i tifosi del Napoli pretendono sempre tanto da noi -aggiunge il 21enne georgiano-.

Li ringrazio perché ci riservano sempre tanto amore. Squadra? Senza il valore di tutti noi non andremmo da nessuna parte. Napoli e Georgia? Entrambi mettono la famiglia al primo posto, anche per questo mi sento come a casa qui".