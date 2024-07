Calcio, la cocente delusione dei tifosi francesi dopo la sconfitta

Monaco, 10 lug. (askanews) - La cocente delusione sui volti dei tifosi della Francia è evidente, il gol di Olmo dopo solo otto minuti allo stadio di Monaco non è bastato per assicurarsi il passaggio alla finagle degli europei di calcio. I transalpini si sono fatti rimontare dalla Spagna. I tifosi ...

Monaco, 10 lug. (askanews) – La cocente delusione sui volti dei tifosi della Francia è evidente, il gol di Olmo dopo solo otto minuti allo stadio di Monaco non è bastato per assicurarsi il passaggio alla finagle degli europei di calcio. I transalpini si sono fatti rimontare dalla Spagna. I tifosi sconsolati hanno lasciato in silenzio lo stadio tedesco ma anche a Parigi, la festa tanto attesa non c’è stata e i supporter dei Bleu sono tornati a casa con l’amaro in bocca.