Roma, 1 feb. – (Adnkronos) – La Corea del Sud si qualifica ai Mondiali per la decima volta consecutiva. La Nazionale allenata da Paulo Bento ottiene la certezza del pass per Qatar 2022 grazie al successo per 2-0 sulla Siria al Zabeel Stadium di Dubai, che gli permette di raggiungere quota 20 punti nella classifica del gruppo A delle qualificazioni asiatiche.

A decidere il match le reti di Kim Jin-Su al 53′ e Kwon Chang-Hoon al 71′.