Calcio: la Roma di Mourinho si ferma a Verona, Tudor vince 3-2 all'esordio (2)

(Adnkronos) – Nel secondo tempo il copione cambia radicalmente rispetto alla prima frazione. Il Verona trova immediatamente il gol del pareggio, al 4' con Barak: una deviazione in area facilita l’inserimento del centrocampista che da due passi ribadisce in rete. Passano cinque minuti e i gialloblù trovano il raddoppio con il piazzato di Caprari sul secondo palo.

Al 13' la Roma pareggia su autogol di Ilic, poi al 18' Faraoni controlla dal limite e calcia di prima intenzione superando Rui Patricio e firmando il gol partita.

Caprari prova a chiudere il match al 72’: gran conclusione sul secondo palo, Rui Patricio si supera e devia in corner. Mourinho mescola le carte per tentare di ribaltare l’inerzia negativa, il portoghese manda in campo tutti gli attaccanti a disposizione.

A sei minuti dal termine del tempo regolamentare Pellegrini, quasi dal nulla, prova la girata ma la palla termina abbondantemente fuori. Non bastano cinque minuti ai capitolini per evitare il primo ko e i padroni di casa possono far festa.