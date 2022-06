Calcio: la Roma rinuncia al Trofeo Gamper con il Barcellona

Roma, 27 giu. – (Adnkronos) – La Roma non parteciperà al Trofeo Gamper, previsto a Barcellona il 6 agosto 2022. Lo annuncia il club giallorosso con una nota sul proprio sito ufficiale. "L’AS Roma comunica di aver ritirato la propria partecipazione al Trofeo Gamper, previsto a Barcellona il 6 agosto 2022.

La decisione deriva dalla necessità di modificare la pianificazione delle amichevoli estive -si legge su asroma.com-, al fine di creare le migliori condizioni possibili di lavoro, in vista della prossima stagione, per la Prima Squadra maschile e per quella femminile del Club. Entrambe le squadre proseguiranno il proprio percorso di preparazione attraverso altri impegni, meno impattanti sotto il profilo degli spostamenti, che saranno comunicati non appena definiti. Si ringrazia per l’invito il FC Barcellona, a cui il Club augura un buon prosieguo di preparazione estiva".