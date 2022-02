Calcio: la Salernitana ferma il Milan, 2-2

Salerno, 19 feb. (Adnkronos) – La Salernitana ultima in classifica ferma il Milan capolista. La partita tra le due squadre termina con due gol per parte. Inizia bene il Milan che al 5' si porta in vantaggio con un gol di Messias, ma la Salernitana riacciuffa il pareggio al 29' con un gol di Bonazzoli.

Nella ripresa il copione delle marcature si inverte: al 77' passa in vantaggio la squadra di casa con un gol di Duric, ma il Milan si riprende il pari al 77' con un gol di Rebic. Non basta la manciata di minuti di recupero concessa dall'arbitro per sbloccare il risultato che si ferma sulla parità: 2-2.