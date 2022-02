Calcio: la speaker romanista, 'se Totti e Ilary si separano fatti loro, e gli altri si facciano una vita'**

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – "Di Totti e Ilary neanche ne abbiamo parlato in radio. Se si separeranno amen e fatti loro, gli auguriamo tutti ogni felicità. E a chi sta dietro questa storia tutto il giorno suggerisco: fateve 'na vita".

Valentina Catoni, speaker romanista di Tele Radio Stereo, parla così del gossip che sta coinvolgendo da un paio di giorni Francesco Totti e Ilary Blasi. "Questa è una città che chiacchiera -dice all'Adnkronos-, siccome non gli bastavano i risultati di Mourinho e la Roma che genera frustrazione ecco la telenovela su Totti". Però comprensibile, "noi romanisti viviamo di senso di appartenenza, lui è il marito ideale per tutte, e padre, amico, fratello ideale.

Il loro è un matrimonio iconico e la gente ci si è legata".

Ma "non cade certo il mondo se si lasceranno, io spero solo che vivano bene: ce la faranno comunque. Ma passarci dietro tutta la giornata no, lo ha fatto notare anche Francesco a modo suo ricordando che dietro a questo gossip c'è una famiglia. E di tutto questo resterà, secondo me, quello che ha fatto notare Selvaggia Lucarelli: lui che fa un video invocando la privacy ma ha una felpa con il suo codice fiscale.

Solo lui riesce a fare 'sti casini".