– (Adnkronos) – "È un giocatore del Psg, ha vinto la Coppa del Mondo ed è una cosa che ha fatto contenti i tifosi catalani, perché era un titolo che meritava. Ma non voglio generare aspettative che sono molto difficili in questo momento". Lo dice il presidente del Barcellona Joan Laporta, alla tv del club azulgrana, in merito ad un ritorno in Catalogna di Lionel Messi, che sembra sempre più vicino ad un rinnovo con i campioni di Francia.