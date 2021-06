Calcio: Laporta, 'ok colloqui con agenti Messi, lui vuole restare al Barcellona'

Barcellona, 1 giu. – (Adnkronos) – "I nostri colloqui con gli agenti di Messi stanno andando bene, continuano a progredire. Non possiamo ancora dire che siano terminati, ma sappiamo che Leo vuole restare qui al Barcellona. La sua decisione non è legata a un fattore economico”.

Così il presidente del Barcellona Joan Laporta, in merito alle trattative per il rinnovo di Messi, in scadenza di contratto a fine mese. "Noi sappiamo a che punto siamo a livello economico e lo ringraziamo per la comprensione -aggiunge Laporta nel corso della presentazione di Eric Garcia-. Leo è in un momento di riflessione, vuole che si costruisca una squadra competitiva e che si vincano titoli ma nessuno di questi acquisti appena fatti sono stati conclusi per questo motivo.

Sappiamo che Leo vuole restare. A tutti emoziona l’idea che Messi e il Kun Aguero giochino insieme".