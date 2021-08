Calcio: Laporta, 'situazione finanziaria Barcellona è drammatica, perdite per 468 mln'

Barcellona, 16 ago. -(Adnkronos) – "Dal punto di vista finanziario il Barcellona vive una situazione drammatica". Così il presidente del club catalano, Joan Laporta, intervenuto in una conferenza stampa convocata appositamente: "La prima cosa fatta appena si è insediata la nuova dirigenza è stata chiedere un prestito ponte di 80 milioni di euro, altrimenti non avremmo potuto pagare gli stipendi -aggiunge il numero 1 blaugrana, eletto lo scorso marzo-.

C'è stata un'errata politica sui salari della squadra che ha fatto molti danni: i giovani avevano contratti brevi e i veterani avevano contratti lunghi. C'erano problemi anche al Camp Nou, per risolverli abbiamo speso 1,1 milioni e grazie a questi soldi abbiamo potuto riaprire lo stadio".

"Non c'era denaro, ci è voluto un rifinanziamento da 560 milioni, all'1%. Abbiamo perdite per 468 milioni, l'impatto del Covid ne ha causate per 91 milioni -prosegue Laporta-.

Il Barcellona ha un patrimonio netto negativo di 491 milioni, è una situazione delicata che ci ha costretti a lavorare con i revisori appositi per dimostrare ai nostri creditori di poter andare avanti con noi. Il debito bancario è salito a più di 600 milioni".