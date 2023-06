Calcio: l'Argentina senza Messi vince 2-0 con l'Indonesia, in campo anche Simeone

Calcio: l'Argentina senza Messi vince 2-0 con l'Indonesia, in campo...

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - L'Argentina ha affrontato l'Indonesia in un match amichevole imponendosi 2-0 grazie ai gol di Paredes e Romero. Spazio anche per Simeone, attaccante del Napoli recentemente riscattato dall'Hellas Verona. Vista l'assenza di Lionel Messi, nel 4-3-3 del c...