Calcio: l'Atalanta non sfonda il muro del Genoa, al Ferrari finisce 0-0 (2)

(Adnkronos) – Proprio Muriel passa l'intervallo in campo per scaldarsi ma nella ripresa non riesce comunque ad incidere facendo rimpiangere il connazionale. La Dea ci prova ancora con Koopmeiners da fuori, poi con un paio di entrate in area proprio di Muriel e poi con un colpo di testa di Demiral.

Il muro del Genoa regge senza particolari problemi tentando anche qualche ripartenza con la coppia Destro-Ekuban. Gasperini prova a cambiare le sorti del match con gli ingressi di De Roon, Ilicic e Pasalic ma senza successo.

L'azione probabilmente più pericolosa dell'intero match arriva all'81' e la impacchettano due difensori: cross di Djimsiti, ottimo inserimento e colpo di testa di Demiral che però termina fuori da buona posizione. Pochi minuti dopo ci prova ancora Muriel, ma il suo destro da fuori esce.