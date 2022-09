Calcio: Lazio, cure specifiche per Immobile, ulteriori esami nei prossimi giorni

Roma, 26 set. – (Adnkronos) – L'attaccante della Lazio Ciro Immobile "è stato sottoposto, in data odierna, in Paideia International Hospital ad esami clinici e strumentali. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano.

Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero". Così la Lazio in una nota sulle condizioni di Ciro Immobile, tornato in anticipo dalla Nazionale per un problema muscolare alla coscia. Il 32enne napoletano resta in dubbio per il match con lo Spezia di domenica prossima all'Olimpico.