Calcio: Lazio e Fiorentina Primavera in campo con maglia per ricordare Guerini

Parma, 28 apr. – (Adnkronos) – Le squadre Primavera di Fiorentina e Lazio prima della finale di Coppa Italia, iniziata da pochi minuti a Parma sono scese in campo con una maglia speciale identica per ricordare Daniel Guerini, ex giocatore viola e biancoceleste morto in un incidente stradale il 24 marzo scorso.

L'idea di questa iniziativa è stata presa di comune accordo tra i due club.