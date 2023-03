Calcio: Lazio, Immobile prosegue nel programma riabilitativo

Roma, 15 mar. - (Adnkronos) - "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ciro Immobile è stato sottoposto, in data odierna, ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Il calciatore prosegue pertanto nel suo programma riabilitativo personalizza...

Roma, 15 mar. – (Adnkronos) – "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ciro Immobile è stato sottoposto, in data odierna, ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Il calciatore prosegue pertanto nel suo programma riabilitativo personalizzato e verrà sottoposto a monitoraggio clinico". Così la Lazio in una nota sul proprio sito ufficiale, in merito alle condizioni dell'attaccante biancoceleste.