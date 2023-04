Calcio: Lazio, Immobile si allena in gruppo e va verso la convocazione per il Torino

Calcio: Lazio, Immobile si allena in gruppo e va verso la convocazione per il...

Roma, 21 apr. – (Adnkronos) – A cinque giorni dall’incidente in macchina, per fortuna senza gravi conseguenze, che lo ha visto coinvolto insieme alla sue due figlie, l'attaccante della Lazio Ciro Immobile si è regolarmente allenato in gruppo e domani dovrebbe far parte dei convocati per il match con il Torino.