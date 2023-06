Calcio: Lazio, maglie Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson all'asta per beneficenza

Roma, 22 giu. – (Adnkronos) – All’asta le maglie di Ciro Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson con Cristian Ledesma a fare da banditore d’eccellenza. Questo avverrà sabato 24 giugno 2023 alle ore 20:30 presso il Circolo Montecitorio a Roma. Un’iniziativa di solidarietà per aiutare i gemelli Flavio e Francesco, affetti da una terribile e rara malattia neurodegenerativa chiamata Sindrome di Batten. Una famiglia di laziali ben conosciuta nel mondo Lazio. Ma non solo Lazio. Con quelle dei giocatori biancocelesti ci saranno anche le casacche del Bologna (donata da Marko Arnautović, attaccante del Bologna e della nazionale austriaca, di cui è primatista di presenze), della Roma (Paulo Dybala), della Juventus (Federico Chiesa), del Sassuolo (Alessandro Berardi) e tante altre.

L’iniziativa promossa dall’Associazione Italiana Collezionismo sportivo e sostenuta da ASI, Associazioni Sportive e Sociali Italiane, vede l’impegno organizzativo della madrina dell’iniziativa, Monia Materazzi, figlia di un allenatore storico della Lazio, Giuseppe Materazzi, sorella di Marco, ex calciatore dell'Inter e Campione del Mondo con l'Italia: nel 2006, Monia ha sposato Maurizio Maestrelli, figlio dell'allenatore della Lazio Tommaso Maestrelli. La Lazio, un amore di famiglia.

“L’azione diretta nella promozione sociale, come in questo caso, rappresenta un bellissimo esempio, pratico e costruttivo sulle realizzazione del principio di sussidiarietà che talvolta colma anche lacune delle Istituzioni”, ha spiegato Alessandro Cochi, dirigente nazionale ASI, Associazioni Sportive e Sociali Italiane. Sarà possibile anche donare all’associazione “Insieme per Flavio e Francesco” all’iban: IT17W0335901600100000114643.