Calcio: Lazio, Maximiano ceduto all'Almeria, ora l'obiettivo è Ronnow dell'Union Berlino

Roma, 14 ago. – (Adnkronos) – Dopo aver trovato l'accordo con l'Almeria per la cessione di Maximiano il nome scelto dalla Lazio per la porta è quello di Frederik Ronnow dell'Union Berlino. La Lazio ha già l'accordo con il 31enne estremo difensore che è in scadenza nel 2024 e non vuole rinnovare. Per il danese i biancocelesti hanno pronto un triennale. Adesso i biancocelesti devono impostare la trattativa con il club tedesco.