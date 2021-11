Calcio: Lazio, problema alla caviglia per Pedro, in dubbio per match con Juve

Roma, 17 nov. – (Adnkronos) – Possibile emergenza in attacco per la Lazio nel match contro la Juventus, in programma sabato alle ore 18. Maurizio Sarri, infatti, rischia di dover fare a meno di Pedro. Secondo Sky Sport lo spagnolo, a segno nelle ultime tre partite consecutive in campionato, si è fermato durante l'allenamento del mercoledì dopo un duro contrasto di gioco.

Pedro ha rimediato un problema alla caviglia, la cui entità dovrà essere valutata nelle prossime ore.

Lo stop di Pedro è un brutto colpo per Sarri visto che lo spagnolo era stato provato nel ruolo di falso nove al posto di Ciro Immobile. L'attaccante biancoceleste ha saltato gli impegni con la Nazionale a causa di una lesione di basso grado al polpaccio sinistro, evidenziata dagli ultimi esami medici. Si attendono novità sulle condizioni di Immobile per capire se riuscirà a recuperare o meno per il big match dell'Olimpico.