Calcio: Lazio travolge 6-1 lo Spezia, tripletta per super Immobile (2)

(Adnkronos) – Alla mezz'ora sempre Lazio in attacco, Felipe Anderson vede e premia il taglio di Pedro, la cui conclusione viene parata da Zoet. Nel recupero della prima frazione l'arbitro Dionisi assegna, dopo aver rivisto l'azione al Var, un rigore ai capitolini per fallo in area di Erlic su Pedro.

Dagli 11 metri calcia Immobile e Zoet para salvando momentaneamente i suoi. Dagli sviluppi del corner successivo si riscatta il bomber di Torre Annunziata segnando di testa il 3-1 con il quale le due squadre vanno al riposo.

In avvio di ripresa Anderson cala il poker. Rilancio diretto di Reina per l'esterno brasiliano che anticipa Amian e batte ancora Zoet. Al 9' la squadra di Thiago Motta resta anche in dieci per l'espulsione di Amian che trattiene vistosamente lo scatenato Anderson fermando una chiara occasione da gol.

Al quarto d'ora ci prova Luis Alberto su punizione ma la conclusione è di poco alta. Al 25' Hysaj firma il quinto gol: palla profonda di Luis Alberto per l'inserimento del terzino albanese che batte Zoet per il 5-1.

Poco dopo la mezz'ora azione individuale di Raul Moro che manda a spasso l'intera difesa avversaria ma poi conclude debolmente vanificando la bella azione. Al 40' arriva il sesto gol che manda i titoli di coda sulla partita: Luis Alberto riceve palla al limite dell'area, la controlla con il destro e la incrocia sul palo lontano, il portiere non può farci nulla.