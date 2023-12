Calcio: le formazioni di Napoli-Monza, Mazzarri con Raspadori, Kvaratskhelia e Zerbin in attacco

Napoli, 29 dic. - (Adnkronos) - Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Napoli e Monza, in campo alle 18.30 allo stadio 'Maradona', in uno degli anticipi della 18/a giornata di Serie A. Privo degli squalificati Osimhen e Politano, Mazzarri punta su Raspadori e Zerbin insieme a Kva...

Napoli, 29 dic. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Napoli e Monza, in campo alle 18.30 allo stadio 'Maradona', in uno degli anticipi della 18/a giornata di Serie A. Privo degli squalificati Osimhen e Politano, Mazzarri punta su Raspadori e Zerbin insieme a Kvaratskhelia in attacco. Recuperato Lobotka in regia. Palladino schiera Colombo con Valentin Carboni e Mota (Colpani in panchina), c'è Akpa Akpro in mezzo mentre Gagliardini arretra al posto dello squalificato Marì. Questi gli 11 iniziali:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Zerbin, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D'Ambrosio, Gagliardini, Caldirola; Pereira, Akpa Akpro, Pessina, Ciurria; V. Carboni, Mota; Colombo. All. Palladino.