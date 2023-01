Calcio: le ultime dai bookie su Napol-Roma, azzurri vincenti nel 55% delle scommesse

Roma, 28 gen.

– (Adnkronos) – La sfida tra Napoli e Roma di domenica sera si apre all'insegna degli azzurri, che con 12 punti di vantaggio sul secondo posto puntano a proseguire la loro volata. Un obiettivo alla portata secondo gli analisti: alla vigilia del posticipo, Spalletti è avanti a 1,74 su Planetwin365 e con il 55% di scommesse dalla sua parte. Per i giallorossi si chiude invece una settimana turbolenta sul fronte mercato – con il caso Zaniolo a tenere banco – anche se i risultati degli ultimi due mesi premiano Mourinho, imbattuto da sei turni e con due vittorie consecutive alle spalle.

L'ultimo successo in casa dei partenopei risale al 2018 e stavolta il «2» si gioca a 4,65 (con il 20% delle preferenze), mentre un altro pareggio dopo quello dello scorso anno vale 3,70.

Tendenza bassa sul fronte gol nei precedenti più recenti: gli ultimi quattro sono finiti in Under 2,5 (stavolta a 1,87), ma il peso dell'attacco azzurro stavolta fa propendere le quote per l'Over, a 1,83.

Osimhen è stato decisivo nella gara di andata all'Olimpico e anche stavolta apre le scommesse sui marcatori, a 2,50. Per il Napoli rientrerà anche Kvaratskhelia, dato a 3,50 per il gol e a 3,85 per l'assist. Dai due gioielli partenopei a quello giallorosso: Dybala sta illuminando l'inizio d'anno della Roma e domenica la sua firma al Maradona pagherebbe 4,00, mentre il passaggio decisivo a un compagno è a 5,50; c'è poi spazio anche per Abraham, pure a 4 volte la posta.