Calcio: Leao, 'mai pensato di andare via, voglio scrivere la storia con il Milan'

Lisbona, 14 giu. – (Adnkronos) – Dal ritiro del Portogallo Rafael Leao è intervenuto sul suo recente rinnovo con il Milan. L'addio di Maldini e Massara, arrivato pochi giorni dopo la sua firma, aveva alimentato infatti voci di malcontento da parte sua per la scelta di prolungare il contratto. Voci spente dalle parole dello stesso 24enne portoghese: "Avevo preso la decisione di restare al Milan già da qualche settimana prima di firmare il contratto, lo avevo detto ai dirigenti del Milan che era quello che volevo. Quando sono arrivato mi hanno accolto in maniera incredibile. In questi anni il Milan mi ha aiutato a crescere e a diventare il giocatore che sono. Per questo quando mi hanno proposto il rinnovo non aveva nessun altro club in testa e non ho considerato altre opzioni, volevo continuare con questo club e voglio scriverne la storia, essere un giocatore molto importante oggi e nel futuro del Milan".