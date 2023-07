Calcio: Leao pubblica il suo secondo album, 'My life in each verse'

Milano, 30 giu. - (Adnkronos) - L'attaccante del Milan Rafael Leao ha pubblicato il suo secondo album da rapper, "My Life in Each Verse”, che contiene 17 tracce. Per Way45, nome dell'attaccante portoghese da artista (45 come il prefisso postale del sobborgo in cui è cresc...

Milano, 30 giu. – (Adnkronos) – L'attaccante del Milan Rafael Leao ha pubblicato il suo secondo album da rapper, "My Life in Each Verse”, che contiene 17 tracce. Per Way45, nome dell'attaccante portoghese da artista (45 come il prefisso postale del sobborgo in cui è cresciuto e Way come la strada di Almada, distretto di Setubal, dove è nato) è il secondo disco dopo quello d'esordio, "Beginning", che aveva già riscosso molto successo, e anche questo racconta il percorso di Leao dall'adolescenza all'ascesa nel mondo del calcio. I pezzi sono cantati in portoghese e inglese, ma i suoi anni a Milano lo hanno portato a produrre anche una traccia in italiano, dal titolo "Fede", caratteristica che gli ha permesso con sacrificio di arrivare dove è ora. "Io sono fortunato per avere questa bella vita, Ci sono volte in cui non parlo perché faccio tanta fatica" ripete Leao 'Way45' nel singolo.