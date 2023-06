Calcio: Lecce, Corvino resta per un nuovo ciclo triennale

Lecce, 13 giu. – (Adnkronos) – Le strade tra il Lecce e il responsabile dall'area tecnica Pantaleo Corvino non si separano, anzi, il rapporto tra le parti si rinnova per un triennio. Ad annunciarlo il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, nel corso di una conferenza convocata oggi, dopo un breve periodo di riflessione della dirigenza e dello stesso Corvino: "Abbiamo percorso un ciclo di tre anni in cui abbiamo raggiunto questi risultati sportivi e societari – ha detto Sticchi Damiani -. Terminato questo ciclo, sia io che Pantaleo ci siamo presi dei giorni per capire se c'era la volontà e la forza di ripartire. Dobbiamo misurarci continuamente con fondi internazionali, proprietà estere, personaggi con budget altissimi, e per questo c'è bisogno di voglia ed energie infinite: fare cose normali non basterebbe, e servirebbe fare solo cose straordinarie. Inoltre, per passione e seguito questa piazza è sovradimensionata per le nostre possibilità, mentre in ogni griglia precampionato siamo ultimi per budget". "Per fare un lavoro di qualità bisogna programmare, ho chiesto a tutti, parte societarie e parte tecnica se siamo pronti o meno a fare un'altra stagione, ad intraprendere un nuovo ciclo, sempre triennale. Abbiamo deciso di ripartire tutti insieme per una nuova avventura, con basi differenti, ma questo non deve generare facili aspettative", conclude il presidente del Lecce.