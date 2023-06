Calcio: Leeds, Radrizzani cede la maggioranza, 49ers Enterprises acquisisce il 56%

Leeds, 10 giu. - (Adnkronos) - Andrea Radrizzani ha ceduto le quote di maggioranza - il 56% - del Leeds al gruppo 49ers Enterprises, che possedeva già il 44% della squadra appena retrocessa in Championship. Ad annunciarlo lo stesso club inglese con una breve nota ufficiale: "Il Leeds Uni...

Leeds, 10 giu. – (Adnkronos) – Andrea Radrizzani ha ceduto le quote di maggioranza – il 56% – del Leeds al gruppo 49ers Enterprises, che possedeva già il 44% della squadra appena retrocessa in Championship. Ad annunciarlo lo stesso club inglese con una breve nota ufficiale: "Il Leeds United può confermare che è stato raggiunto un accordo tra Aser Ventures e 49ers Enterprises per l'acquisto del club. Entrambe le parti continuano a lavorare sui dettagli e presto verrano forniti ulteriori aggiornamenti. Tutta la nostra attenzione rimane su un rapido ritorno in Premier League. Grazie per il vostro continuo supporto".

Con questo accordo finisce l'era di Radrizzani al Leeds, durata sei anni: subentrato a Massimo Cellino nel 2017, l'imprenditore adesso vicino all'acquisto della Sampdoria ha prima prelevato lo stadio di Elland Road, poi ha riportato il club in Premier League dopo 16 anni dall'ultima volta.