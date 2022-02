Roma, 1 feb. (Adnkronos) – La Lega calcio di Serie A ha convocato in via d'urgenza il 7 febbraio 2020 l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente della Lega A dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino. L'assemblea si terrà a Milano presso l'Hotel Palazzo Parigi alle 9,30 in prima convocazione e alle 11,30 in seconda convocazione.