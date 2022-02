Calcio: Lega A, fumata nera per presidente e nuova richiesta a Gravina su statuto

Roma, 15 feb. – (Adnkronos) – La Lega calcio di Serie A riunita oggi a Milano per cercare di trovare il sostituto del dimissionario Paolo Dal Pino ha prodotto la seconda fumata nera. Il conteggio delle schede ha registrato 19 bianche e una per il numero uno di Confindustria, Carlo Bonomi.

Ora nella prossima Assemblea, che sarà convocata per fine febbraio, si abbasserà il quorum dell'elezione e basterà una maggioranza semplice di 11 voti su 20, mentre nelle prime due votazioni la maggioranza richiesta era di 14 su 20. Il nome di Bonomi resta in piedi, come ha sottolineato l’ad dell’Inter Beppe Marotta lasciando la Lega.

"Bonomi? Non l'abbiamo bruciato, in realtà non doveva essere nemmeno votato”. Ad ogni modo oltre al nome del presidente di Confindustria, la parte più vicina al numero 1 della Lazio Claudio Lotito, potrebbe approfittare del quorum più basso nella terza votazione per provare ad eleggere uno tra Lorenzo Casini capo di gabinetto del Mibact, l’ex direttore generale di Siae Gaetano Blandini, già nominato consigliere indipendente della Lega, e Gabriele Fava, uno dei commissari straordinari di Alitalia.

Le venti Società di Serie A si sono, invece, trovate d’accordo nel ribadire all’unanimità, di condividere il contenuto della lettera inviata lo scorso 11 febbraio dal Vicepresidente Luca Percassi al Presidente Figc Gabriele Gravina, con la quale – in ottica di collaborazione e di spirito di sistema con la Figc – era stato richiesto il rinvio a fine marzo del termine posto per l’adeguamento dello Statuto della Lega ai Principi Informatori federali.