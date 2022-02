Calcio: Lega A, fumata nera su statuto e da domani arriva commissario ad acta

Milano, 25 feb. (Adnkronos) – Nell'Assemblea della Lega calcio di Serie A è arrivata oggi l'ennesima fumata nera sull'adeguamento dello statuto ai principi informatori del Coni, come richiesto dalla Figc. Da domani entrerà quindi in carica il commissario ad acta, Gennaro Terracciano, nominato dal Consiglio federale su proposta del presidente della Figc, Gabriele Gravina.

La Lega fa sapere che “i club accompagneranno con spirito costruttivo nei prossimi giorni il lavoro del Commissario ad Acta per apportare le opportune modifiche allo Statuto”. Per quanto riguarda invece la nomina del nuovo presidente, si terrà il 3 marzo la prossima assemblea con la terza votazione per eleggere il nuovo presidente della Lega, dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino all'inizio di febbraio.