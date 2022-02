Calcio: Lega A scrive a Gravina, 'rinvio termini per statuto improntato a massima collaborazione'

Roma, 15 feb. – (Adnkronos) – "Come sai, mentre le società della Lega avevano avviato una serrata serie di incontri per giungere (con riferimento al termine del 15 febbraio) ad una soluzione condivisa sullo statuto di Lega, sono imprevedibilmente sopravvenute le dimissioni del presidente Dal Pino che hanno spostato il dibattito associativo sulla più urgente esigenza di ripristinare la carica apicale di Lega.

Come hai visto la Lega ha avviato, senza indugi, il processo elettorale con l'intento di chiuderlo più rapidamente possibile". Così i venti club di Serie A in una lettera firmata dal vice presidente Luca Percassi e inviata al presidente della Figc Gabriele Gravina nella quale all'unanimità chiedono un nuovo rinvio per adeguare il proprio statuto ai principi informatori stabiliti dal Consiglio federale della Federcalcio.

"Alla luce di queste considerazioni -prosegue la lettera visionata dall'Adnkronos-, Ti rappresento l'esigenza che il periodo necessario a compiere la procedura elettiva (che da regolamento deve essere conclusa entro il 24 marzo prossimo) sia neutralizzato e che la Federazione rinvii a fine marzo il termine per adeguare lo Statuto.

Sono certo che saprai leggere benevolmente e costruttivamente questa nostra r chiesta in uno spirito di sistema e di reciproca comprensione ed affinché, come da Te evocato, il rapporto tra la Federazione e la Lega di Serie A sia improntato al criterio di massima collaborazione pur nel rispetto delle diversità e autonomia dei ruoli rivestiti".