Calcio: Lega Pro, su piattaforma 196 Sports i tifosi di C potranno seguire squadra del cuore (2)

(Adnkronos) – “Ringraziamo Lega Pro ed Eleven per averci supportato e per averci scelto come partner globale di streaming per le partite della Serie C", ha dichiarato l'amministratore delegato di 196 Sports, Enrico Romagnoli. “I tifosi meritano una piattaforma di livello globale con un'esperienza visiva di alta qualità affinché possano godersi le partite dei loro club preferiti e rimanere aggiornati sulle ultime notizie, come se fossero in Italia.

Siamo orgogliosi di offrire loro questa esperienza unica attraverso la nostra piattaforma 196 Sports e non vediamo l'ora di vivere molte, entusiasmanti stagioni calcistiche con i tifosi della Lega Pro".

“Siamo felici di poter raggiungere i milioni di appassionati della Serie C nel mondo” ha dichiarato Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro. “Il nostro è il più grande campionato di calcio professionistico d’Europa, con 60 squadre in rappresentanza dei principali centri geografici d’Italia.

Siamo orgogliosi di sapere che, d’ora in poi, il nostro prodotto riaccenderà i cuori dei milioni di tifosi che vivono all’estero. Vogliamo farli sentirsi a casa, come se fossero nella propria città d’origine, con i loro amici e con le loro famiglie”.

“L’obiettivo condiviso con i nostri partner è quello di raggiungere il numero più ampio possibile di appassionati di sport in tutto il mondo e di creare nuovo valore” ha dichiarato Giovanni Zurleni, Amministratore Delegato di Eleven Sports, “per questo insieme a Mister C e Lega Pro abbiamo voluto incrementare il nostro effort editoriale e posizionare il fan al centro della strategia di distribuzione del canale Serie C TV.

Siamo felici di collaborare in un percorso di crescita comune”.