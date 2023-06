Calcio: Lega Serie A e Crypto.com presentano gli Nft dei campioni 2022/23

Milano, 30 giu. – (Adnkronos) – Lega Serie A e Crypto.com, innovation & technology partner di Lega Serie A, celebrano i trionfi della stagione con una collezione esclusiva di NFT che permetteranno agli appassionati di possedere oggetti digitali unici. A partire dalle ore 15.00 di oggi, venerdì 30 giugno, e fino alle ore 15.00 di lunedì 3 luglio, saranno disponibili per i tifosi nove NFT esclusivi del trofeo 3D, della medaglia 3D e del video delle celebrazioni della Serie A TIM vinta dal Napoli e della EA SPORTS Supercup e della Coppa Italia Frecciarossa vinte dall’Inter. Gli appassionati che acquisteranno uno di questi NFT avranno la possibilità di partecipare a una video-call con un Ambassador di Lega Serie A. Questi NFT in open limited edition saranno disponibili esclusivamente su Crypto.com NFT, il marketplace end-to-end di Crypto.com per le collezioni NFT.

Per la prima volta in assoluto Lega Serie A offrirà inoltre la possibilità di aggiudicarsi un oggetto da collezione esclusivo. Un unico NFT della medaglia 3D celebrativa della vittoria dello Scudetto del Napoli sarà messo all’asta, consentendo al vincitore di ottenere, oltre alla medaglia 3D digitale, anche la medaglia fisica come quella consegnata ai Campioni d’Italia del Napoli. Acquisendo un set completo (trofeo 3D, medaglia 3D e video delle celebrazioni) di una delle tre competizioni, si otterrà il gagliardetto ufficiale della Finale della competizione stessa o, nel caso della Serie A TIM, un gagliardetto celebrativo. Acquistando tutti e nove gli NFT, infine, si riceverà una fascia da capitano autografata da un Ambassador di Lega Serie A.

“Al termine di una stagione emozionante lanciamo oggi la collezione di NFT che celebrano i trofei di questa annata e le squadre che li hanno conquistati – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Dopo essere stati la prima Lega calcistica a lanciare i propri NFT nella stagione 2020/21, in questa release offriremo l’esclusiva possibilità attraverso un NFT di aggiudicarsi anche la medaglia fisica dei vincitori della Serie A TIM, come quella consegnata ai giocatori del Napoli dopo la vittoria dello Scudetto. Proseguiamo così nel percorso di sviluppo e valorizzazione delle nostre proprietà intellettuali, dando inoltre l’opportunità esclusiva agli appassionati di far propri oggetti unici da collezione legati alle nostre competizioni”. "Offrire ai tifosi modi unici e dinamici per connettersi con le loro squadre e i loro momenti preferiti è un ottimo modo per far conoscere la potenza del Web3 – ha dichiarato Steven Kalifowitz, Chief Marketing Officer di Crypto.com – L`ultima stagione della Lega Serie A è stata storica e siamo entusiasti di offrire ai tifosi questo modo incredibile di celebrarla".