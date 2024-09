Calcio: Lega Serie B, ufficializzate candidature Balata, Dossena e Veltroni per presidenza

Roma, 6 set. (Adnkronos) - La Lega calcio di Serie B con un comunicato di oggi ha ufficializzato l'elenco delle candidature per l'Assemblea elettiva convocata per il giorno 11.9.2024 in prima seduta e, ove occorra, per il giorno 12.9.2024 in seconda seduta. Per la carica di Presidente dell...

Roma, 6 set. (Adnkronos) – La Lega calcio di Serie B con un comunicato di oggi ha ufficializzato l'elenco delle candidature per l'Assemblea elettiva convocata per il giorno 11.9.2024 in prima seduta e, ove occorra, per il giorno 12.9.2024 in seconda seduta. Per la carica di Presidente della Lega sono candidati: 1) Mauro Franco Balata; 2) Giuseppe Dossena; 3) Vittorio Veltroni. Inoltre si precisa che i candidati alla carica di Presidente che ne facciano richiesta, potranno illustrare in assemblea i contenuti della propria candidatura nei termini e secondo le modalità che verranno illustrate all'inizio della seduta.

Per la carica di Consigliere ex art. 7.1.b dello Statuto: 1) Massimo Cellino; 2) Andrea Corradino; 3) Raffaele Fiorella; 4) Andrea Langella; 5) Federico Merola; 6) Mauro Michelini; 7) Filippo Piccoli. Per la carica di Consigliere ex art. 7.1.c dello Statuto (consiglieri indipendenti): 1) Mauro Pizzigati; 2) Andrea Messuti. Per la carica di Presidente/componente del Collegio dei Revisori: 1) Salvatore Ferri; 2) Alessandro Grassetto; 3) Sergio Graziosi; 4) Marco Mugnai; 5) Francesco Perrotta. Per la carica di Componente Supplente del Collegio Revisori: 1) Domenico D’Ambrosio; 2) Giulio Tedeschi.