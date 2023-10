Calcio: legale El Shaarawy, 'mai convocato dalla Procura Figc, querelati Corona e Striscia'

Roma, 23 ott. – (Adnkronos) – "El Shaarawy ha già mostrato la sua posizione e le sue sensazioni rispetto a quanto accaduto. Un calciatore deve rispondere solo di ciò che fa sul campo; quello che fa fuori può interessare alla stampa, ma non può essere oggetto di diffamazioni o di una macchina del fango, come accaduto in questi ultimi giorni su diverse emittenti televisive, e non solo. Era sereno, stava bene e con il gol lo ha assolutamente dimostrato". Così Federico Venturi Ferriolo, legale di Stephan El Shaarawy, ai microfoni di TvPlay.it.

"Corona è stato querelato, così come ‘Striscia La Notizia’, ma poi non c’è stato più niente altro, tutti i comunicati stampa fatti prima sono stati corretti. Le farneticazioni si sono fermate: mi chiedo come si possa comunicare delle informazioni così pesanti senza che siano confermate. El Shaarawy è sempre stato estraneo, non c’è mai stato nulla. La Procura non ci ha mai contattato", aggiunge Venturi Ferriolo.

"I giovani calciatori, per la maggior parte, non sono seguiti, e vengono coinvolti da alcuni soggetti, magari senza sapere di non poter scommettere. È importante fare formazione per i giovani calciatori, dare loro assistenza, far capire cosa possono o non possono fare. I calciatori sono centri d’interesse, vere e proprie aziende. Il mondo oggi è diverso rispetto a 15 anni fa: le notizie si spargono velocemente, senza poter sempre verificare il tutto, ma non ci si può sempre affidare ai pm per salvare tutto", conclude il legale di El Shaarawy.