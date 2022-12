Calcio: legale Trentalange, 'non ci sono fatti omissivi, ha detto verità'

Calcio: legale Trentalange, 'non ci sono fatti omissivi, ha detto verit&...

(Adnkronos) – "Ha detto quello che doveva dire, non ci sono fatti omissivi commessi da Trentalange. Soddisfatti? La verità porta sempre soddisfazione. Lui ha detto la verità". Lo ha detto l'avvocato Paolo Gallinelli, uno dei legali del presidente dell'Aia, Alfredo Trentalange, insieme a Bernardo Giorgio Mattarella e Avilio Presutti, dopo l'audizione con il procuratore federale Giuseppe Chinè sul caso D'Onofrio, che è durata circa 50 minuti. Il numero uno degli arbitri si è limitato a dire: "Non posso parlare, c'è un'indagine in corso".