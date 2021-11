Calcio: Leverkusen, Rolfes succederà a Voeller come managing director

Leverkusen, 26 nov. (Adnkronos) – Simon Rolfes succederà a Rudi Voeller come managing director del Bayer Leverkusen dalla prossima stagione, come ha annunciato il club della Bundesliga. L'ex giocatore di Leverkusen Rolfes, 39 anni, è stato direttore sportivo del club per tre anni.

"Apprezzo molto lavorare insieme a Simon Rolfes. Ci completiamo molto bene ed entrambi abbiamo l'ambizione di sviluppare ulteriormente questo club straordinariamente strutturato", ha affermato Fernando Carro, chief executive officer del Leverkusen. Voeller, l'ex attaccante e allenatore tedesco che ha militato anche alla Roma ed ha concluso la sua carriera da giocatore a Leverkusen, lascerà la dirigenza del club dopo 21 anni, ma rimarrà nel comitato degli azionisti e come ambasciatore del club dal 1 luglio 2022.

"E' un compito meraviglioso e altrettanto entusiasmante per me essere in grado di supportare il mio club nel raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi in futuro da dietro le quinte", ha detto il 61enne Voeller.