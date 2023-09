Calcio: Ligue 1, Fabio Grosso a un passo dalla panchina del Lione

Lione, 15 set. - (Adnkronos) - Fabio Grosso ha trovato l'accordo per diventare il nuovo allenatore del Lione, mancano soltanto gli ultimi dettagli per avere l'ufficialità. Il campione del mondo 2006 intanto è atteso in città, dove domenica 17 settembre assisterà...

Lione, 15 set. – (Adnkronos) – Fabio Grosso ha trovato l'accordo per diventare il nuovo allenatore del Lione, mancano soltanto gli ultimi dettagli per avere l'ufficialità. Il campione del mondo 2006 intanto è atteso in città, dove domenica 17 settembre assisterà al match di Ligue 1 contro il Le Havre, valido per la quinta giornata del campionato francese. Grosso ha avuto la meglio su Gennaro Gattuso nel derby da campioni del mondo per la panchina del club francese.