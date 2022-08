Calcio: l'Inter cerca un difensore, in lista Akanji e Acerbi

Milano, 15 ago. – (Adnkronos) – In casa Inter in queste ultime due settimane di calciomercato l’obiettivo è quello di rinforzare il reparto arretrato trovando un sostituto per Andrea Ranocchia. I nomi valutati dagli uomini mercato nerazzurri sono ormai noti: piace Manuel Akanji, difensore centrale classe 1995 legato al Borussia Dortmund da un contratto fino al 2023 (i tedeschi però continuano a fare resistenza nonostante la situazione contrattuale del ragazzo), così come piace Francesco Acerbi, in uscita dalla Lazio e possibile soluzione low cost degli ultimissimi giorni di mercato.