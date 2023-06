Milano, 30 giu. – (Adnkronos) – "Arrivato dalla Sampdoria nel 2017, il difensore slovacco lascia Milano dopo aver conquistato cinque trofei. Sei stagioni ricche di vittorie e soddisfazioni: si conclude qui l'avventura di Milan Skriniar con la maglia dell'Inter. All'Inter dall'estate 2017, Skriniar è stato uno dei protagonisti dello straordinario percorso di crescita dell'Inter, iniziato con il ritorno in Champions League del 2018 e coronato con la conquista di cinque trofei nelle ultime tre stagioni. Uno Scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane: questi i trofei vinti da Skriniar con la maglia nerazzurra, con la quale ha collezionato in totale 246 presenze e 11 gol nelle sue sei stagioni. A Skriniar vanno i saluti e i ringraziamenti di tutta la Famiglia interista". Così l'Inter, con una nota sul sito ufficiale, saluta Milan Skriniar che lascia il club nerazzurro per andare al Paris Saint Germain.