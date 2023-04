Calcio: Lippi, 'ai tempi della Juve ho ricevuto offerte da grandi club europei, anche di Premier'

Roma, 4 apr. – (Adnkronos) – "Sì, mi è successo di ricevere offerte da grandi club internazionali. Ma non si dice mai quale squadra fosse. È successo qualcosa quando ero alla Juventus, mi chiamavano un po' tutte le squadre, alcune importanti avevano chiamato, anche inglesi. Ma quando sei alla Juventus non pensi di andare da nessun'altra parte". Lo ha dichiarato Marcello Lippi, ex CT della Nazionale campione del mondo nel 2006 ed ex allenatore della Juventus, nel corso della diretta Fanast Rft su Discord riservata ai soli possessori degli Nft del progetto, il primo Nft Phygital sportivo che dà vita a una nuova community pronta a connettere il mondo reale con quello digitale, nato dall'idea di avvicinare in maniera privilegiata 4.444 appassionati del mondo del calcio alla nuova realtà digital sempre più presente nel mondo sportivo e anche ai calciatori – protagonisti del progetto – attraverso experience esclusive (aste riservate, aperitivi, cene, viaggi, video dediche e molto altro) ideate e riservate ai membri della community. Fanast RFT è stato ideato da Reset Marketing, Davide Lippi e Carlo Diana, e Gianluca Spadoni, imprenditore e formatore romagnolo creatore di Evolution Forum Business School.

Intervistatori della diretta Gianluca Di Marzio e Gianluca Spadoni, i quali hanno ricordato a Lippi che Filippo Inzaghi, Andrea Pirlo, Rino Gattuso e Ciro Ferrara, allenati da lui, poi sono diventati a loro volta ottimi allenatori, al che l'ex ct ha commentato: "Sicuramente avendo fatto parte di un gruppo così importante, di una squadra così forte, di una squadra composta da persone molto intelligenti che avevano capito cosa era necessario per raggiungere grandi risultati e che questi non venivano così tanto per grazia ricevuta ma arrivavano soltanto se tutti mettevano a disposizione della squadra le loro grandi qualità, una volta terminata la loro carriera avevano già una predisposizione naturale a fare l'allenatore. Ecco perché sono diventati allenatori di squadre importanti ottenendo anche degli ottimi risultati".