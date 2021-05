Calcio: Lippi, 'Allegri un ritorno importante, a Pirlo date tempo'

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – "Allegri alla Juve sarebbe un ritorno importante". Lo ha detto Marcello Lippi, ex allenatore della Juventus e della Nazionale campione del Mondo nel 2006, all'Adnkronos, in merito al sempre più probabile ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus.

"Lui conosce tutti e sa dove è necessario mettere e le mani -prosegue Lippi- e poi i ritorni alla Juve sono sempre stati importanti".

Riguardo alla stagione di Pirlo sulla panchina bianconera, Lippi ha aggiunto: "ha lavorato bene come era nelle possibilità di fare, certo vincere lo scudetto sarebbe stato meglio, ma non si può sempre e solo vincere -per poi concludere- non dimentichiamo la Supercoppa, la Coppa Italia e la qualificazione in Champions.

Sono certo che in futuro farà ancora meglio".