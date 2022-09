Lipsia, 8 set. – (Adnkronos) – Il Lipsia ha nominato il successore di Domenico Tedesco, esonerato dopo il ko per 4-1 in casa in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Il nuovo allenatore del club della Red Bull è Marco Rose: l'ex tecnico di Salisburgo e Borussia Dortmund ha firmato un contratto fino al 2024.