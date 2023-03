Calcio: lite con il quarto uomo Serra, Mourinho ascoltato dalla Procura Figc

Roma, 2 mar. – (Adnkronos) – E' durata circa 45 minuti l'audizione dell'allenatore della Roma José Mourinho in Procura Figc dopo il caso col quarto uomo Marco Serra nel match contro la Cremonese di martedì scorso. Il tecnico portoghese è stato accompagnato da uno dei responsabili legali del club giallorosso, l'avvocato Conte. È il primo atto dell'inchiesta della Procura, che invece ascolterà il quarto uomo, a Coverciano, nella giornata di venerdì 3 marzo. Mourinho è stato ascoltato come testimone ed è andato via senza rilasciare dichiarazioni.

L'ex allenatore di Inter, Real Madrid e Chelsea è stato espulso dopo pochi secondi dall'inizio della ripresa dall'arbitro Piccinini dopo un acceso diverbio con Serra. Mourinho accuserà nelle interviste post gara: "Sono emozionale ma non pazzo, per avere una reazione come quella significa che qualcosa di grave è successo. Ora voglio capire se posso fare qualcosa dal punto di vista legale". E ancora: "A fine partita Piccinini mi ha visto entrare nello spogliatoio di Serra e dirgli: 'Voglio che tu sia onesto e che dici cosa è successo', ma lui ha problemi di memoria e non ricorda". Nelle immagini la versione più credibile del labiale di Serra porterebbe alla ricostruzione della seguente frase: "Ti prendono tutti in giro, vai a casa".