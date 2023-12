Calcio: Llorente, 'la Roma non si arrende mai, un punto in condizioni difficili, grazie ai tifosi'

Calcio: Llorente, 'la Roma non si arrende mai, un punto in condizioni di...

Calcio: Llorente, 'la Roma non si arrende mai, un punto in condizioni di...

Roma, 11 dic. - (Adnkronos) - "Questa squadra non si arrende mai. Un punto in condizioni molto difficili. Grazie ai tifosi, che sono stati ancora una volta spettacolari". Così il difensore della Roma Diego Llorente su Instagram, all'indomani del pareggio dei giallorossi per 1-1...

Roma, 11 dic. – (Adnkronos) – "Questa squadra non si arrende mai. Un punto in condizioni molto difficili. Grazie ai tifosi, che sono stati ancora una volta spettacolari". Così il difensore della Roma Diego Llorente su Instagram, all'indomani del pareggio dei giallorossi per 1-1 in casa contro la Fiorentina.