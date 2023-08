Calcio: Lloris a un passo dalla Lazio, operazione verso la chiusura

Roma, 16 ago. – (Adnkronos) – L'ultima idea per la porta della Lazio porta ad Hugo Lloris. Il portiere francese del Tottenham andrà in scadenza nel giugno 2024 e sta cercando una nuova sistemazione: gli Spurs lo libererebbero e il calciatore, secondo Sky Sport, ha già dato apertura e disponibilità. Adesso dipende solo dall'intesa economica (possibile un biennale per usufruire del decreto crescita) che le parti stanno cercando, ma ci sono presupposti per chiudere. Per la difesa, invece, prende quota l'idea Bonucci. Sul calciatore, ormai ai margini del progetto della Juventus, c'è anche l'Union Berlino ma c'è uno spiraglio per cercare di trasformare questa idea in qualcosa di più concreto. Definite, invece, le operazioni che porteranno Luca Pellegrini e Nicolò Rovella a vestire la maglia biancoceleste.